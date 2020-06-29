В Узбекистане число жертв коронавируса выросло до 23

Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, общее число умерших во время пандемии в стране составило 23.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения.

"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID - 58-летняя женщина, жительница Бухарской области ", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру понедельника число зарегистрированных случаев выросло до 8 031, скончались 22 пациента, 5 329 выздоровели.