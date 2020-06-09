​В Узбекистане число жертв коронавируса увеличилось до 18

Еще один пациент с выявленным COVID-19 скончался в Узбекистане, общее число погибших от коронавируса в стране составило 18 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения республики.

В понедельник число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 4 352, 3 354 человека выздоровели.

"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 - 76-летний житель Ташкента", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

По данным ведомства, мужчина 28 мая был помещен в одну из клиник столицы Узбекистана, где у него был обнаружен новый тип коронавируса. Пациент ранее уже страдал ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью.

"Состояние пациента резко ухудшилось 31 мая, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности", - добавили в пресс-службе.