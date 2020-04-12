​В Узбекистане число заразившихся COVID-19 приблизилось к 800

Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло еще на 29 человек, достигнув 796.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В субботу число зарегистрированных случаев COVID-19 выросло до 767, четыре пациента скончались, 42 выздоровели. Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Почти 90 тысяч человек находятся в карантине.

"По состоянию на 12 апреля 2020 года 10:00 (9:00 бакинское время) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 796", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, все подтвержденные случаи выявлены среди граждан, которые находились на карантине в стационарных условиях.