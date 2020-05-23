В Узбекистане число заразившихся COVID-19 превысило 3 тыс.

Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось на 42 человека и достигло 3 078, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу число зарегистрированных случаев выросло до 3 036, 13 пациентов скончались, 2 492 выздоровели, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

"По состоянию на 23 мая 2020 года 10.00 в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3 078", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. Все подтвержденные 42 новых случая выявлены у граждан, прибывших из-за рубежа. В пятницу всего было зафиксировано 69 новых случаев COVID-19, в четверг – 28, в среду – 84.

По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 573 пациента с коронавирусом, в том числе четверо - в тяжелом состоянии.