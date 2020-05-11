В Узбекистане число заразившихся COVID-19 достигло 2453

Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 35 человек и достигло 2 453.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В воскресенье число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 2 418, десять пациентов скончались, 1 856 выздоровели."По состоянию на 11 мая 2020 года 10.00 в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2 453", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава.