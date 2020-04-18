В Узбекистане число зараженных растет

Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло еще на 45 человек, достигнув 1 450.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в субботу пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В минувшую пятницу число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 1 405, четыре пациента скончались, 156 выздоровели. Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Почти 90 тысяч человек находятся на карантине.