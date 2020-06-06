​В Узбекистане число умерших с COVID-19 выросло до 17

Еще один пациент с выявленным коронавирусом скончался в Узбекистане, общее число погибших от пандемии в стране составило 17 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в субботу пресс-служба министерства здравоохранения республики.

К утру субботы число зарегистрированных случаев выросло до 4 022, 16 пациентов скончались, 3 227 выздоровели.

"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 - 70-летний житель Ташкента", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, мужчина 27 мая был помещен в одну из клиник столицы Узбекистана, где у него был обнаружен новый тип коронавируса. Пациент ранее уже страдал хронической сердечной, почечной и печеночной недостаточностью.

"В последние дни состояние пациента резко ухудшилось из-за усиления дыхательной недостаточности, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался от сердечно-легочной недостаточности, острого нарушения кровообращения мозга", - добавили в пресс-службе.