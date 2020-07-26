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В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 20 тысяч

В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 20 тысяч Число выявленных инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 573.
Другие страны
26 июля 2020 г. 10:58
В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 20 тысяч

Число выявленных инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 573.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.

К субботе число зарегистрированных случаев составляло 19 653, скончались 107 пациентов, 10 472 выздоровели.

"По состоянию на 26 июля 2020 года 10:00 (09:00 бакинское время) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 20 226", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

За минувшие сутки также были зафиксированы пять летальных случаев пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 112 человек.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 10 831. В субботу из больниц были выписаны 359 человек, это новый рекорд выздоровевших за день в стране. Сейчас на лечении находятся 9 283 пациентов с COVID-19, в том числе 133 - в тяжелом состоянии, 63 - в крайне тяжелом.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistanda COVID-19-a yoluxanların sayı 20 mini keçdi
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