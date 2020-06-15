В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 5 тыс.

Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 23 человека и достигло 5,103 тысячи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

"По состоянию на 15 июня 2020 года 10.00 в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 5 103", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В воскресенье всего было зафиксировано 114 новых случаев COVID-19, в субботу – 97, в пятницу – 128.

По данным минздрава, сейчас на лечении находятся 1 141 пациент с COVID-19, в том числе 12 - в тяжелом состоянии, двое - в крайне тяжелом.