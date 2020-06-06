В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 4 тыс.

Число выявленных заболевших COVID-19 в Узбекистане увеличилось еще на 15 и достигло 4 022.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в субботу пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

"По состоянию на 6 июня 2020 года 10.00 в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 4 022", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В пятницу всего было зафиксировано 68 новых случаев COVID-19, в четверг – 96, в среду - 83.В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. В минувшую пятницу число зарегистрированных случаев выросло до 4 007, 16 пациентов скончались, 3 227 выздоровели.По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 759 пациентов с COVID-19, в том числе десять - в тяжелом состоянии, трое - в крайне тяжелом.Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня.