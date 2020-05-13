​В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 2,6 тысячи

Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 16 человек и достигло 2 612, число выздоровевших – на 21, до 2 076.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В среду ранее число зарегистрированных случаев выросло до 2 596, одиннадцать пациентов скончались, 2 055 выздоровели.

"По состоянию на 13 мая 2020 года 23.00 (22:00 бакинское время) в Узбекистане число случаев заражения COVID-19 составляет 2 612", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. По данным ведомства, в среду всего зафиксировано 65 новых случаев COVID-19, в том числе, 33 у граждан, прибывших из-за рубежа чартерными авиарейсами, и 32 – у тех, кто находится под наблюдением в карантинных учреждениях.

По данным ведомства, общее число выздоровевших от COVID-19 в Узбекистане выросло до 2 076. В среду из больниц выписан 21 человек, во вторник - 52, в понедельник – 107. Сейчас на лечении находятся 525 пациентов с COVID-19, в том числе 12 - в тяжелом состоянии.