В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 3 463

Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 19 и достигло 3 463, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"По состоянию на 29 мая 2020 года 10.00 в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3 463", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава страны.

В четверг всего зафиксировали 75 новых случаев COVID-19, в среду - 79, во вторник - 75.

По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 755 пациентов с COVID-19, в том числе шестеро - в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.