В Узбекистане число инфицированных коронавирусом превысило 130 человек

Число заражений COVID-19 в Узбекистане увеличилось до 133 человек, выявлено еще 29 больных.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает министерство здравоохранения республики.

"Число инфицированных COVID-19 выросло до 133 человек. В воскресенье семь пациентов полностью выздоровели", - говорится в сообщении минздрава.

По данным ведомства, выздоровевшие выписаны из больницы и направлены в реабилитационный центр.

На данный момент на карантине находятся более 90 тысяч человек, в том числе – более 12 тысяч в стационарах, зафиксировано два летальных исхода.

Отметим, что первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта, COVID-19 обнаружили у женщины, вернувшейся из Парижа.

С начала вспышки вируса по всему миру заразились более 650 тысяч человек, почти 30 тысяч умерли.