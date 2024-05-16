В Узбекистане число гражданских авиакомпаний увеличилось в шесть раз

Число гражданских авиакомпаний в Узбекистане за последние три-четыре года увеличилось в шесть раз.

Число гражданских авиакомпаний в Узбекистане за последние 3-4 года увеличилось в шесть раз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель директора Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта Узбекистана Олег Лим.

Комментируя рост количества авиакомпаний в Узбекистане, он сказал, что их уже в общей сложности 15.

"Из них шесть перевозчиков пассажирских, три - грузовых, остальные занимаются вопросами авиационных работ. Буквально 3-4 года назад у нас был всего один перевозчик - это Uzbekistan Airways", - подчеркнул он в кулуарах международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

Лим добавил, что количество авиационных инцидентов в республике на данный момент сведено к минимуму.