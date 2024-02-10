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В Узбекистане более 14 тыс. человек остались без света из-за аварии в сети электропередачи

В Узбекистане более 14 тыс. человек остались без света из-за аварии в сети электропередачи Более 14 тыс. жителей Республики Каракалпакстан остались без электричества из-за повреждения сети электропередачи.
Другие страны
10 февраля 2024 г. 22:14
В Узбекистане более 14 тыс. человек остались без света из-за аварии в сети электропередачи

Более 14 тыс. жителей Республики Каракалпакстан остались без электричества из-за повреждения сети электропередачи.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Узбекистана.

"В 18:44 (17:44 по бакинскому времени) произошло повреждение в сети электропередачи 110 кВ "Л-Нукус-2" в Республике Каракалпакстан. В результате частично от электроснабжения были отключены потребители города Нукус, Чимбойского, Тахтакопирского, Бозатовского, Кегейлинского и Нукусского районов (14 тыс. 500 человек)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным ведомства, специальная бригада работает над устранением неисправности. Электрики принимают меры по обеспечению жителей электроэнергией с помощью других источников и обещают в ближайшее время восстановить энергоснабжение.

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