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В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер

В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер Cлужба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана совместно с МВД с 27 по 31 января провела по всей стране масштабные мероприятия "Антитеррористическая зачистка".
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31 января 2025 г. 19:25
В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер

Cлужба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана совместно с МВД с 27 по 31 января провела по всей стране масштабные мероприятия "Антитеррористическая зачистка".

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", всего было проведено 946 специальных мероприятий по стабилизации криминогенной обстановки и выявлению лиц и преступных групп.

"В результате выявлено 418 лиц, склонных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений и оказывающих негативное влияние на криминогенную обстановку в республике. В отношении них возбуждены уголовные дела. В рамках возбужденных уголовных дел арестованы 169 человек, пресечена деятельность 42 преступных групп. К административной ответственности привлечено 399 лиц. Задержано 109 разыскиваемых лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из незаконного оборота изъято 80 единиц оружия и боеприпасов, более 30,3 кг наркотических средств, 4521 единица сильнодействующих препаратов, 186 ножей, 22 дубинки, 17 кастетов.

СГБ зявила, что продолжит реализацию неотложных мер по стабилизации криминогенной обстановки в стране.

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