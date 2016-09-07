В Узбекистане 8 сентября рассмотрят вопрос о кандидатуре и.о. президента

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Законодательная (нижняя) палата и сенат (верхняя палата) парламента Узбекистана 8 сентября проведут внеочередное совместное заседание.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом указывается в совместном сообщении палат, переданном по узбекскому телевидению.

Законодательная палата и кенгаш (совет) сената парламента Узбекистана приняли решение о созыве внеочередного совместного заседания 8 сентября, в повестку дня включен вопрос об исполняющем обязанности президента республики Узбекистан, указывается в сообщении.