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    В Узбекистане 8 сентября рассмотрят вопрос о кандидатуре и.о. президента

    В повестку дня парламента включен вопрос об исполняющем обязанности президента республики Узбекистан

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Законодательная (нижняя) палата и сенат (верхняя палата) парламента Узбекистана 8 сентября проведут внеочередное совместное заседание.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом указывается в совместном сообщении палат, переданном по узбекскому телевидению.

    Законодательная палата и кенгаш (совет) сената парламента Узбекистана приняли решение о созыве внеочередного совместного заседания 8 сентября, в повестку дня включен вопрос об исполняющем обязанности президента республики Узбекистан, указывается в сообщении.

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