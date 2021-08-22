В Узбекистан прибыло около 200 афганских беженцев

Очередной военно-транспортный борт ВВС Германии прибыл в Ташкент из Кабула с беженцами и гражданами Евросоюза.

Очередной военно-транспортный борт ВВС Германии прибыл в Ташкент из Кабула с беженцами и гражданами Евросоюза.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта.

"В международном аэропорту Ташкента совершил посадку Airbus A-400M ВВС Германии. Это очередной рейс из Кабула по доставке беженцев и граждан ЕС (всего 196 пассажиров) в Ташкент для дальнейшей отправки во Франкфурт", - сказал собеседник агентства.

По данным МИД Узбекистана, за последние несколько дней обеспечена эвакуация из Афганистана через территорию страны 1 982 граждан зарубежных государств.