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В Узбекистан прибыло около 200 афганских беженцев

В Узбекистан прибыло около 200 афганских беженцев Очередной военно-транспортный борт ВВС Германии прибыл в Ташкент из Кабула с беженцами и гражданами Евросоюза.
Другие страны
22 августа 2021 г. 16:12
В Узбекистан прибыло около 200 афганских беженцев

Очередной военно-транспортный борт ВВС Германии прибыл в Ташкент из Кабула с беженцами и гражданами Евросоюза.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта.

"В международном аэропорту Ташкента совершил посадку Airbus A-400M ВВС Германии. Это очередной рейс из Кабула по доставке беженцев и граждан ЕС (всего 196 пассажиров) в Ташкент для дальнейшей отправки во Франкфурт", - сказал собеседник агентства.

По данным МИД Узбекистана, за последние несколько дней обеспечена эвакуация из Афганистана через территорию страны 1 982 граждан зарубежных государств.

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Версия на английском языке About 200 Afghan refugees arrive in Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке Özbəkistana 200-ə yaxın əfqan qaçqını gəlib

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