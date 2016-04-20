В Уругвае более 10 тыс. человек покинули дома из-за наводнений

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Более 10 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в Уругвае из-за наводнений, вызванных проливными дождями, сообщает Report cо ссылкой на сайт Национального управления по чрезвычайным ситуациям Уругавая.

Сложная ситуация наблюдается в 18 департаментах на территории Уругвая. По прогнозам местных синоптиков, ливни могут продолжаться в некоторых регионах страны.

О жертвах или пострадавших в результате наводнений пока не сообщалось.