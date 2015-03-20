​В Уругвае разбился пассажирский самолет

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В Уругвае потерпел крушение аргентинский самолет с десятью людьми на борту.
Как передает Report, об этом сообщает El Dia.
По данным издания, все находящиеся в самолете люди — два пилота и восемь пассажиров — погибли.
Инцидент произошел около города Пунта-дель-Эсте. Отмечается, что самолет упал и загорелся сразу после взлета.
Большинство жертв аварии, скорее всего, были сотрудниками аргентинской компании La Rural и находились в Уругвае по рабочим вопросам.
News DepartmentАвтор новости
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