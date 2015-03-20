 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Уругвае разбился пассажирский самолет

    Все находящиеся в самолете люди погибли

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В Уругвае потерпел крушение аргентинский самолет с десятью людьми на борту.

    Как передает Report, об этом сообщает El Dia.

    По данным издания, все находящиеся в самолете люди — два пилота и восемь пассажиров — погибли.

    Инцидент произошел около города Пунта-дель-Эсте. Отмечается, что самолет упал и загорелся сразу после взлета.

    Большинство жертв аварии, скорее всего, были сотрудниками аргентинской компании La Rural и находились в Уругвае по рабочим вопросам.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi