В Уругвае из-за наводнений эвакуировали около 1,7 тысячи человек

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Почти 1,7 тысячи человек эвакуированы в Уругвае из-за мощных наводнений, вызванных дождями и разливом реки Куарейм.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этам сообщила национальная система по чрезвычайным ситуациям южноамериканской страны.

Среди людей, покинувших свои дома, более тысячи уехали сами в безопасные места, остальные были вывезены властями.

Людей разместили в 15 временных убежищах, они обеспечены питанием и необходимыми вещами.

Сейчас уровень воды в Куарейме находится на отметке 8,8 метра, или на три метра ниже, чем в среду. Власти полагают, что в течение двух дней эвакуированные смогут вернуться в свои дома, если опять не начнутся ливни.