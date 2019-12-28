​В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны

Власти Уругвая сообщили об изъятии в порту Монтевидео контейнеров с 4,4 тонны кокаина стоимостью около миллиарда долларов, позднее еще тонна была изъята в департаменте Сориано, где на месте погрузки были задержаны владельцы грузовой компании, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Речь идет о крупнейшей в истории страны конфискации", - заявил руководитель таможни Уругвая Хайме Борхи в ходе пресс-конференции, слова чиновника приводит издание Pais.

По информации властей, спрессованные брикеты кокаина общей массой 4417,7 килограмма в контейнерах с соевыми бобами направлялись в африканский порт Ломе в столице Того. В ходе пресс-конференции руководитель таможни сообщил, что экспорт сои организовала молодая компания, владельцы которой установлены.

По информации источников издания в силовых структурах, позднее в результате совместной операции спецслужб в юго-западном прибрежном департаменте Сориано, откуда контейнеры прибыли в порт Монтевидео, были задержаны владельцы погрузочной станции - отец и сын, а также изъята ещё одна тонна кокаина.

Это не первая в этом году чрезвычайно крупная партия кокаина, перехваченная в Уругвае или по пути из него. 20 ноября в порту Монтевидео были изъяты более трех тонн, в августе при досмотре судна, следующего из Уругвая в Бельгию, в порту Гамбурга изъяли около 4,5 тонны. В мае во Франции был задержан частный самолет, прибывший из международного аэропорта Карраско, с 603 килограммами наркотика.