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В Уругвае еще один министр подал в отставку из-за скандала с выдачей паспорта наркоторговцу

В Уругвае еще один министр подал в отставку из-за скандала с выдачей паспорта наркоторговцу Министр внутренних дел Уругвая Луис Эбер подал в отставку вслед за главой МИД из-за скандала вокруг выдачи паспорта уругвайскому наркоторговцу Себастьяну Марсету.
Другие страны
5 ноября 2023 г. 10:29
В Уругвае еще один министр подал в отставку из-за скандала с выдачей паспорта наркоторговцу

Министр внутренних дел Уругвая Луис Эбер подал в отставку вслед за главой МИД из-за скандала вокруг выдачи паспорта уругвайскому наркоторговцу Себастьяну Марсету.

Как передает Report, об этом сообщил президент страны Луис Лакалье Поу.

"Сегодня министр Луис Альберто Эбер, замминистра Гильермо Масьель и помощник президента Роберто Лафлуф подали в отставку. Я принял заявления у всех трех", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на канале администрации президента в YouTube.

Глава государства заявил, что по закону Марсету полагался новый паспорт, несмотря на его преступную деятельность.

"Если будет открыто дело, я уверен, что они, подавшие в отставку чиновники смогут защитить себя и свою честь в суде", - сказал Поу.

Напомним, что ранее в отставку подал и глава уругвайского МИД Франсиско Бустильо. Причиной этому стала публикация аудиозаписи, которая связывает его со скандалом вокруг выдачи паспорта уругвайскому наркоторговцу Себастьяну Марсету.

В сентябре 2021 года Марсет был задержан в ОАЭ с поддельным паспортом Парагвая. Пока он был в тюрьме, его родственники с поддержкой адвоката обратились в консульство Уругвае в Дубае с просьбой о срочной выдаче паспорта. После проверок документ был выдан. Марсета выпустили из тюрьмы, и он покинул ОАЭ.

Позднее он был объявлен в международный розыск и до сих пор находится в бегах.

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