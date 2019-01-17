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    В университете во Франции прогремел взрыв - ВИДЕО

    В городе Лион на востоке Франции прогремел взрыв в здании университета

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В городе Лион на востоке Франции прогремел взрыв в здании университета, передает Report со ссылкой на Life.Ru.

    За ним последовал сильный пожар.

    На кадрах, которые появляются в сети, видно, что горение сопровождается новыми взрывами. Здание кампуса оцеплено полицией.

    Отмечается, что жители близлежащего района были эвакуированы.

    По предварительным данным, пострадали трое.

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