В университете во Франции прогремел взрыв - ВИДЕО

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В городе Лион на востоке Франции прогремел взрыв в здании университета, передает Report со ссылкой на Life.Ru.
За ним последовал сильный пожар.
На кадрах, которые появляются в сети, видно, что горение сопровождается новыми взрывами. Здание кампуса оцеплено полицией.
Отмечается, что жители близлежащего района были эвакуированы.
По предварительным данным, пострадали трое.
Incendie au campus #Doua à #Lyon pic.twitter.com/txW0QY5kk2— أماليا (@na2s_) 17 января 2019 г.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости