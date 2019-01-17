В университете во Франции прогремел взрыв - ВИДЕО

В городе Лион на востоке Франции прогремел взрыв в здании университета

17 января, 2019 13:26

https://report.az/storage/news/682beed64030c28e73cb2379d8202bca/55b8c683-9275-417e-8f1f-5e904f438bea_292.jpg Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В городе Лион на востоке Франции прогремел взрыв в здании университета, передает Report со ссылкой на Life.Ru. За ним последовал сильный пожар. На кадрах, которые появляются в сети, видно, что горение сопровождается новыми взрывами. Здание кампуса оцеплено полицией. Отмечается, что жители близлежащего района были эвакуированы. По предварительным данным, пострадали трое. Incendie au campus #Doua à #Lyon pic.twitter.com/txW0QY5kk2 — أماليا (@na2s_) 17 января 2019 г.