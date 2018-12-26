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    В университете на северо-западе Пекина произошел взрыв

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Взрыв произошел в среду на территории Пекинского транспортного университета Китая

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал Sina.

    По его данным, инцидент произошел в 09:34 по местному времени во втором здании студенческой лаборатории на территории кампуса университета в городском районе Хайдянь. Информации о жертвах пока не поступало.

    Сообщается, что на место происшествия прибыли пожарные службы. В настоящее время пожар взят под контроль. 

    Причины взрыва устанавливаются.

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