В университете на северо-западе Пекина произошел взрыв

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Взрыв произошел в среду на территории Пекинского транспортного университета Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал Sina.

По его данным, инцидент произошел в 09:34 по местному времени во втором здании студенческой лаборатории на территории кампуса университета в городском районе Хайдянь. Информации о жертвах пока не поступало.

Сообщается, что на место происшествия прибыли пожарные службы. В настоящее время пожар взят под контроль.

Причины взрыва устанавливаются.