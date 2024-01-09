В United Airlines нашли дефекты сборки самолетов Boeing 737 MAX

Специалисты американской авиакомпании United Airlines обнаружили на используемых ею самолетах Boeing 737 MAX незатянутые болты на дверях.

Специалисты американской авиакомпании United Airlines обнаружили на используемых ею самолетах Boeing 737 MAX незатянутые болты на дверях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.

"После начала предварительных инспекций в субботу мы зафиксировали случаи неполадок, вероятно, связанные с проблемами при установке дверей, например обнаружили болты, которые необходимо дополнительно затянуть", - говорится в документе.

United Airlines 8 января пришлось отменить порядка 200 рейсов из-за запрета на полеты Boeing 737 MAX.

На прошлой неделе Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 после инцидента с разгерметизацией борта компании Alaska Airlines в Портленде (штат Орегон), который совершил экстренную посадку вскоре после вылета в Онтарио (штат Калифорния). При этом у самолета отвалилась часть фюзеляжа и выпал иллюминатор.