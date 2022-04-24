В UNICEF насчитали не менее 50 детей, погибших за неделю от терактов в Афганистане

В UNICEF насчитали не менее 50 детей, погибших за неделю от терактов в Афганистане

По данным детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Афганистане в результате серии взрывов в течении недели погибли не менее 50 детей.

https://static.report.az/photo/9785afc5-0d98-3ba8-9f22-3d97e22b1bcf.jpg https://static.report.az/photo/9785afc5-0d98-3ba8-9f22-3d97e22b1bcf.jpg

По данным детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Афганистане в результате серии взрывов в течении недели погибли не менее 50 детей. Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил в воскресенье региональный директор ЮНИСЕФ Джордж Ларьеа-Аджей. "Только за одну неделю более 50 девочек и мальчиков погибли в результате серии вопиющих серьезных нарушений прав человека в Афганистане. По мере проверки отчетов мы ожидаем дальнейшего роста этих цифр", -заявил региональный директор ЮНИСЕФ. "Взрыв в пятницу в мечети Мавлави Секандар в Кундузе унес жизни по меньшей мере четырех детей. Многие другие имеют ужасные травмы", - написал Ларьеа-Аджей в твиттере. Он добавил, что ЮНИСЕФ выражает соболезнования всем пострадавшим семьям. По данным афганского МВД, серия терактов произошла 21 апреля в трех городах Афганистана. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram