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В UNICEF насчитали не менее 50 детей, погибших за неделю от терактов в Афганистане

В UNICEF насчитали не менее 50 детей, погибших за неделю от терактов в Афганистане По данным детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Афганистане в результате серии взрывов в течении недели погибли не менее 50 детей.
Другие страны
24 апреля 2022 г. 14:43
В UNICEF насчитали не менее 50 детей, погибших за неделю от терактов в Афганистане

По данным детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Афганистане в результате серии взрывов в течении недели погибли не менее 50 детей.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил в воскресенье региональный директор ЮНИСЕФ Джордж Ларьеа-Аджей.

"Только за одну неделю более 50 девочек и мальчиков погибли в результате серии вопиющих серьезных нарушений прав человека в Афганистане. По мере проверки отчетов мы ожидаем дальнейшего роста этих цифр", -заявил региональный директор ЮНИСЕФ.

"Взрыв в пятницу в мечети Мавлави Секандар в Кундузе унес жизни по меньшей мере четырех детей. Многие другие имеют ужасные травмы", - написал Ларьеа-Аджей в твиттере.

Он добавил, что ЮНИСЕФ выражает соболезнования всем пострадавшим семьям.

По данным афганского МВД, серия терактов произошла 21 апреля в трех городах Афганистана.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda son həftə ərzində partlayışlarda azı 50 uşaq həlak olub

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