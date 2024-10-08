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В укрытиях террористов в Сирии обнаружено 16 схронов с американским оружием

В укрытиях террористов в Сирии обнаружено 16 схронов с американским оружием В Сирии в укрытиях незаконных вооруженных формирований было обнаружено 16 схронов с оружием американского производства.
Другие страны
8 октября 2024 г. 01:49
В укрытиях террористов в Сирии обнаружено 16 схронов с американским оружием

В Сирии в укрытиях незаконных вооруженных формирований было обнаружено 16 схронов с оружием американского производства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

"При проверках укрытий незаконных вооруженных формирований, пораженных ударами Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в период с 23 сентября 2024 года, обнаружено 16 схронов с оружием американского производства", - сказал он.

Игнасюк добавил, что командованием вооруженных сил Сирии при поддержке российской группировки войск продолжается проведение разведывательно-поисковых действий в горно-пустынных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор.

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