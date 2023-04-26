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В Украину вернули еще троих детей, незаконно вывезенных в Россию

В Украину вернули еще троих детей, незаконно вывезенных в Россию Еще трое детей, незаконно вывезенных в Россию, возвращены в Украину.
Другие страны
26 апреля 2023 г. 05:51
В Украину вернули еще троих детей, незаконно вывезенных в Россию

Еще трое детей, незаконно вывезенных в Россию, возвращены в Украину.

Об этом сообщает Report со ссылкой на издание благотворительной организации "Спасем Украину".

На территории России и Беларуси их допрашивали. В Украину они попали 24 апреля, а на следующий день встретились с родственниками.

Ранее, 8 апреля удалось вернуть 31 ребенка, которых РФ незаконно вывезла на свою территорию.

Это уже шестая спасательная миссия организации.

Напомним, что прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал Россию вернуть похищенных детей в Украину.

А позже в Совете Европы заявили, что ни одна правозащитная организация не имеет доступа на территорию России и не может помочь возвращению похищенных РФ украинских детей.

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