В Украину прибыли радары из Израиля для предотвращения ракетных атак

Радары производства израильской компании RADA Electronic Industries для системы предотвращения ракетного нападения прибыли на Украину.

Радары производства израильской компании RADA Electronic Industries для системы предотвращения ракетного нападения прибыли в Украину.

Как передает Report, об этом сообщает Israel Defense.

Отмечается, что партия включает в себя 16 радаров, которые будут использоваться для обнаружения и предупреждения ракетных атак.

По информации издания, радары будут подключены к системе, которая должна предупреждать жителей полигона, находящихся в опасности, о необходимости укрыться. Предупреждение может приходить, в том числе, на телефон.