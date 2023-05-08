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В Украину прибыли радары из Израиля для предотвращения ракетных атак

В Украину прибыли радары из Израиля для предотвращения ракетных атак Радары производства израильской компании RADA Electronic Industries для системы предотвращения ракетного нападения прибыли на Украину.
Другие страны
8 мая 2023 г. 02:29
В Украину прибыли радары из Израиля для предотвращения ракетных атак

Радары производства израильской компании RADA Electronic Industries для системы предотвращения ракетного нападения прибыли в Украину.

Как передает Report, об этом сообщает Israel Defense.

Отмечается, что партия включает в себя 16 радаров, которые будут использоваться для обнаружения и предупреждения ракетных атак.

По информации издания, радары будут подключены к системе, которая должна предупреждать жителей полигона, находящихся в опасности, о необходимости укрыться. Предупреждение может приходить, в том числе, на телефон.

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Версия на азербайджанском языке Raket hücumlarının qabaqlanması üçün Ukraynaya İsraildən radarlar çatdırılıb

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