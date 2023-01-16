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В Украину прибыла заместитель госсекретаря США

В Украину прибыла заместитель госсекретаря США Сегодня с рабочим визитом в Украину прибыла заместитель госсекретаря США Венди Шерман. В ходе визита она провела встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
Другие страны
16 января 2023 г. 22:41
В Украину прибыла заместитель госсекретаря США

Сегодня с рабочим визитом в Украину прибыла заместитель госсекретаря США Венди Шерман. В ходе визита она провела встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Шерман приняла участие в брифинге для делегации Соединенных Штатов, который посвящен противостоянию Украины полномасштабному вторжению России.

А.Ермак сообщил американским партнерам об основных событиях, которые происходят в Украине и вокруг ее границ. Он также поблагодарил США за поддержку Украины в борьбе за независимость и территориальную целостность.

"Украинцы никогда не забудут о той помощи и поддержке, которую предоставляют нам США, американский народ, правительство, президент и Конгресс", - заявил Ермак, подчеркнув важность лидерства США в объединении международной коалиции.

В ходе брифинга представители украинской разведки и командующие войсками оперативных направлений проинформировали делегацию из США об актуальной ситуации на фронте и потребности подразделений сил обороны.

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