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В Украину прибыл президент Швейцарии

В Украину прибыл президент Швейцарии В Украину прибыл с визитом президент Швейцарии Игнацио Кассис.
Другие страны
20 октября 2022 г. 11:42
В Украину прибыл президент Швейцарии

В Украину прибыл с визитом президент Швейцарии Игнацио Кассис.

Как передает Report со ссылкой на "Европейская правда", об этом Кассис сообщил в своем Twitter.

"Снова в Украине - через год после моего последнего визита. Моя цель - ознакомиться с гуманитарной ситуацией, обсудить подготовительные работы к восстановлению страны", - написал Кассис.

Напомним, что на прошлой неделе Федеральный совет Швейцарии присоединился к последним санкциям Евросоюза против России в связи с псевдореферендумами на временно оккупированных территориях Украины.

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