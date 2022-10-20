В Украину прибыл президент Швейцарии

В Украину прибыл с визитом президент Швейцарии Игнацио Кассис.

В Украину прибыл с визитом президент Швейцарии Игнацио Кассис.

Как передает Report со ссылкой на "Европейская правда", об этом Кассис сообщил в своем Twitter.

"Снова в Украине - через год после моего последнего визита. Моя цель - ознакомиться с гуманитарной ситуацией, обсудить подготовительные работы к восстановлению страны", - написал Кассис.

Напомним, что на прошлой неделе Федеральный совет Швейцарии присоединился к последним санкциям Евросоюза против России в связи с псевдореферендумами на временно оккупированных территориях Украины.