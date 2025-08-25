Премьер Норвегии вслед за вице-канцлером ФРГ прибыл с необъявленным визитом в Киев

В Киев в понедельник с необъявленным визитом прибыл премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в телеграм-канале.

Он опубликовал кадры прибытия норвежского премьера в Киев.

"Вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой встретили премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере", - написал Ермак.

Глава ОП отметил, что Норвегия всегда помогает оборонному комплексу Украины и поддерживает украинский народ.

Ранее 25 августа сообщалось о прибытии в Киев министра финансов и вице-канцлера Германии Ларса Клингбайла.