В Украину отправилась группа из Нидерландов по расследованию военных преступлений

В начале недели в Украину отправилась группа судебно-медицинской экспертизы и расследования из Нидерландов для расследования военных преступлений. В состав группы входят 60 людей, среди которых девять чешских экспертов.

В начале недели в Украину отправилась группа судебно-медицинской экспертизы и расследования из Нидерландов для расследования военных преступлений. В состав группы входят 60 людей, среди которых девять чешских экспертов.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов, в группу входят эксперты военной полиции Нидерландов и других подразделений Министерства обороны. В задачи команды входит расследование и сбор доказательств. Это делается под эгидой Международного уголовного суда (МУС).

Это уже третий раз, когда группа специалистов отправляется в Украину. Впервые это произошло в мае прошлого года. Она вернулась после нескольких недель расследований.

Второй раз это произошло в конце прошлого года. В эти периоды были получены доказательства. Они были переданы в МУС. Там будет решено, будет ли проводиться судебное преследование.