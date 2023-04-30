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В Украину отправилась группа из Нидерландов по расследованию военных преступлений

В Украину отправилась группа из Нидерландов по расследованию военных преступлений В начале недели в Украину отправилась группа судебно-медицинской экспертизы и расследования из Нидерландов для расследования военных преступлений. В состав группы входят 60 людей, среди которых девять чешских экспертов.
Другие страны
30 апреля 2023 г. 02:04
В Украину отправилась группа из Нидерландов по расследованию военных преступлений

В начале недели в Украину отправилась группа судебно-медицинской экспертизы и расследования из Нидерландов для расследования военных преступлений. В состав группы входят 60 людей, среди которых девять чешских экспертов.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов, в группу входят эксперты военной полиции Нидерландов и других подразделений Министерства обороны. В задачи команды входит расследование и сбор доказательств. Это делается под эгидой Международного уголовного суда (МУС).

Это уже третий раз, когда группа специалистов отправляется в Украину. Впервые это произошло в мае прошлого года. Она вернулась после нескольких недель расследований.

Второй раз это произошло в конце прошлого года. В эти периоды были получены доказательства. Они были переданы в МУС. Там будет решено, будет ли проводиться судебное преследование.

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Версия на азербайджанском языке Niderlanddan 60 nəfərlik qrup hərbi cinayətləri araşdırmaq üçün Ukraynaya gedib

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