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В Украину из Германии прибыли 1500 ПЗРК и 100 пулеметов

В Украину из Германии прибыли 1500 ПЗРК и 100 пулеметов Оружие из Германии - 1,5 тыс переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Стрела" и 100 пулеметов MG3 - прибыло в пятницу в Украину.
Другие страны
26 марта 2022 г. 03:36
В Украину из Германии прибыли 1500 ПЗРК и 100 пулеметов

Оружие из Германии - 1,5 тыс переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Стрела" и 100 пулеметов MG3 - прибыло в пятницу в Украину.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины.

По его информации, помимо ПЗРК и пулеметов, Киеву было передано 8 млн патронов для огнестрельного оружия. Вместе с тем указывается, что в Украину была доставлена и другая помощь из Германии. Речь идет о 350 тыс продуктовых наборов, 50 медицинских транспортных средствах и предметах медицинского назначения.

В свою очередь, Министерство обороны ФРГ отказалось комментировать данную информацию.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyadan Ukraynaya daşınan zenit raket kompleksləri və pulemyotlar gətirilib

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