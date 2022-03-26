В Украину из Германии прибыли 1500 ПЗРК и 100 пулеметов

Оружие из Германии - 1,5 тыс переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Стрела" и 100 пулеметов MG3 - прибыло в пятницу в Украину.

Оружие из Германии - 1,5 тыс переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Стрела" и 100 пулеметов MG3 - прибыло в пятницу в Украину.

Как передает Report , об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины.

По его информации, помимо ПЗРК и пулеметов, Киеву было передано 8 млн патронов для огнестрельного оружия. Вместе с тем указывается, что в Украину была доставлена и другая помощь из Германии. Речь идет о 350 тыс продуктовых наборов, 50 медицинских транспортных средствах и предметах медицинского назначения.

В свою очередь, Министерство обороны ФРГ отказалось комментировать данную информацию.