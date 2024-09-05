В украинскую Раду внесены кандидатуры на должности восьми министров

Предложения о назначении восьми министров официально поступили в Верховную раду Украины.

Предложения о назначении восьми министров официально поступили в Верховную раду Украины.

Как передает Report , об этом в Telegram-канале сообщил представитель правительства в украинском парламенте Тарас Мельничук.

Согласно информации, в парламент от премьер-министра Дениса Шмыгаля поступили представления о назначении Ольги Стефанишиной вице-премьером по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции и министром юстиции, Алексея Кулебы - министром развития общин и территорий, Виталия Коваля - министром аграрной политики и продовольствия, Матвея Бедного - министром молодежи и спорта, Светланы Гринчук - министром защиты окружающей среды и природных ресурсов, Наталии Калмыковой - министром по делам ветеранов, Германа Сметанина - министром по стратегическим отраслям промышленности.

Также внесено представление о назначении Николая Точицкого - министром культуры.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увольнения в Кабинете министров "нужны для усиления государства".