В украинском Макарове нашли тела 132 расстрелянных жителей

В Макарове Бучанского района Киевской области нашли тела 132 расстрелянных мирных жителей. Российские войска разрушили поселок городского типа на 40%.
"По состоянию на вчерашний день мы подняли тела 132 мирных гражданских жителей, которые были просто расстреляны…", - отметил поселковый голова.
По его словам, прежде в Макарове проживало 15 тыс человек, во время активной фазы обороны оставалось менее 1 000 жителей. Сейчас в поселке развернута медицина катастроф, чтобы оказывать медицинскую помощь.
"По предварительным подсчетам масштабы разрушений составляют около 40%. (Они – ред.) уничтожили практически всю инфраструктуру, оставили разбомбленные частные и многоквартирные дома, полностью разрушили больницу и детсады. Сейчас восстанавливаем свет по всей Макаровской общине, работаем над тем, чтобы после разминирования территорий была возобновлена подача газа", - добавил токарь.