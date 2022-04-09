О нас
Аудио новости

В украинском Макарове нашли тела 132 расстрелянных жителей

В украинском Макарове нашли тела 132 расстрелянных жителей В Макарове Бучанского района Киевской области нашли тела 132 расстрелянных мирных жителей. Российские войска разрушили поселок городского типа на 40%.
Другие страны
9 апреля 2022 г. 05:35
В украинском Макарове нашли тела 132 расстрелянных жителей

В Макарове Бучанского района Киевской области нашли тела 132 расстрелянных мирных жителей. Российские войска разрушили поселок городского типа на 40%.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил поселковый голова Макарова Вадим Токар в эфире информационного телемарафона.

"По состоянию на вчерашний день мы подняли тела 132 мирных гражданских жителей, которые были просто расстреляны…", - отметил поселковый голова.

По его словам, прежде в Макарове проживало 15 тыс человек, во время активной фазы обороны оставалось менее 1 000 жителей. Сейчас в поселке развернута медицина катастроф, чтобы оказывать медицинскую помощь.

"По предварительным подсчетам масштабы разрушений составляют около 40%. (Они – ред.) уничтожили практически всю инфраструктуру, оставили разбомбленные частные и многоквартирные дома, полностью разрушили больницу и детсады. Сейчас восстанавливаем свет по всей Макаровской общине, работаем над тем, чтобы после разминирования территорий была возобновлена подача газа", - добавил токарь.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Makarov qəsəbəsində 132 sakinin güllələnmiş meyiti tapılıb

Другие новости из категории

США готовы помочь Индии сократить зависимость от поставок нефти из России
США готовы помочь Индии сократить зависимость от поставок нефти из России
9 апреля 2022 г. 06:32
Украинские войска уничтожили 4 танка и вертолет
Украинские войска уничтожили 4 танка и вертолет
9 апреля 2022 г. 06:09
Чехия передала Украине новую партию вооружения
Чехия передала Украине новую партию вооружения
9 апреля 2022 г. 05:16
Пентагон: США не готовят планы отправки сил в Финляндию и Швецию
Пентагон: США не готовят планы отправки сил в Финляндию и Швецию
9 апреля 2022 г. 04:32
Макрон: Франция будет помогать Украине искать доказательства преступлений военных РФ
Макрон: Франция будет помогать Украине искать доказательства преступлений военных РФ
9 апреля 2022 г. 04:13
Байден подписал инициативы об ужесточении норм в торговле с Россией
Байден подписал инициативы об ужесточении норм в торговле с Россией
9 апреля 2022 г. 03:17
Премьер Пакистана пригрозил не признавать власть оппозиции в случае вотума недоверия
Премьер Пакистана пригрозил не признавать власть оппозиции в случае вотума недоверия
9 апреля 2022 г. 02:52
Взрыв газа в Алжире, погибли 10 человек
Взрыв газа в Алжире, погибли 10 человек
9 апреля 2022 г. 01:32
Байден отреагировал на атаку на вокзал в Краматорске
Байден отреагировал на атаку на вокзал в Краматорске
8 апреля 2022 г. 23:16
Глава Еврокомисии и Боррель посетили Бучу
Глава Еврокомисии и Боррель посетили Бучу
8 апреля 2022 г. 22:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi