В украинском Краматорске в результате российского удара погиб 1 человек, 11 ранены

В Украине один человек погиб, еще 11 получили ранения в результате российского удара по жилому дому в Краматорске Донецкой области.

В Украине один человек погиб, еще 11 получили ранения в результате российского удара по жилому дому в Краматорске (Донецкая область).

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"По меньшей мере один человек погиб и 11 ранены в Краматорске. Россияне нанесли прицельный удар по 5-этажке, половина дома разрушена до основания. Среди пострадавших один человек находится в тяжелом состоянии", – сообщил Филашкин.

По его словам, на месте работают все экстренные службы. Остается неизвестным, могут ли под завалами находиться люди. Спасательные работы продолжаются.