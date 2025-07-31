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В украинском Краматорске в результате российского удара погиб 1 человек, 11 ранены

В украинском Краматорске в результате российского удара погиб 1 человек, 11 ранены В Украине один человек погиб, еще 11 получили ранения в результате российского удара по жилому дому в Краматорске Донецкой области.
Другие страны
31 июля 2025 г. 17:55
В украинском Краматорске в результате российского удара погиб 1 человек, 11 ранены

В Украине один человек погиб, еще 11 получили ранения в результате российского удара по жилому дому в Краматорске (Донецкая область).

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"По меньшей мере один человек погиб и 11 ранены в Краматорске. Россияне нанесли прицельный удар по 5-этажке, половина дома разрушена до основания. Среди пострадавших один человек находится в тяжелом состоянии", – сообщил Филашкин.

По его словам, на месте работают все экстренные службы. Остается неизвестным, могут ли под завалами находиться люди. Спасательные работы продолжаются.

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Версия на английском языке One killed, 11 injured in Russian strike on Ukraine's Kramatorsk
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Ukraynaya endirdiyi zərbə nəticəsində 1 nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb

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