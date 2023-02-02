В украинском Краматорске нанесен удар по жилому дому, есть погибшие и раненые

Не менее двух мирных жителей погибли, еще восемь получили ранения в результате ракетного удара по жилому дому в Краматорске Донецкой области Украины.
Как передает
"Ракетный обстрел многоквартирного дома Краматорска. Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 1 февраля войска РФ совершили ракетный обстрел Краматорска. Снаряд попал в многоквартирный жилой дом.
"Сейчас известно о гибели под завалами разрушенного дома двух людей. Восемь мирных жителей получили ранения различной степени тяжести", - отметили в прокуратуре.