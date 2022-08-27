В украинской разведке назвали сроки решающего периода войны

Разведка прогнозирует, что важные события на войне будут в сентябре – октябре

В украинской разведке считают, что нынешняя осень будет решающим периодом в войне. Предположительно, это сентябрь-октябрь.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

Он добавил, что дальше погодные условия ухудшатся, однако боевые действия будут продолжаться.

"Решающий период – это будет как раз осень. Если говорить о природных и климатических условиях – это сентябрь-октябрь. Дальше пойдет непогода, ноябрь, зима, но боевые действия продолжатся. Они могут быть не такими активными, однако у нас есть опыт применения вооруженных сил РФ против нашей Сумской и Черниговской областей прошлой зимой", – подчеркнул он.

Скибицкий добавил, что у украинских границ на территории РФ базируется примерно 4 батальонных тактических группы, которые обстреливают территорию Украины и держат в напряжении, отвлекая на себя силы и средства.