О нас

В украинской разведке назвали сроки решающего периода войны

В украинской разведке назвали сроки решающего периода войны Разведка прогнозирует, что важные события на войне будут в сентябре – октябре
Другие страны
27 августа 2022 г. 16:45
В украинской разведке назвали сроки решающего периода войны

В украинской разведке считают, что нынешняя осень будет решающим периодом в войне. Предположительно, это сентябрь-октябрь.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

Он добавил, что дальше погодные условия ухудшатся, однако боевые действия будут продолжаться.

"Решающий период – это будет как раз осень. Если говорить о природных и климатических условиях – это сентябрь-октябрь. Дальше пойдет непогода, ноябрь, зима, но боевые действия продолжатся. Они могут быть не такими активными, однако у нас есть опыт применения вооруженных сил РФ против нашей Сумской и Черниговской областей прошлой зимой", – подчеркнул он.

Скибицкий добавил, что у украинских границ на территории РФ базируется примерно 4 батальонных тактических группы, которые обстреливают территорию Украины и держат в напряжении, отвлекая на себя силы и средства.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
26 августа 2022 г. 11:42
В результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
ФотоВ результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
26 августа 2022 г. 09:58
Назначен начальник станции Ходжасан
Назначен начальник станции "Ходжасан"
25 августа 2022 г. 16:09
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
24 августа 2022 г. 14:25
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
24 августа 2022 г. 13:38
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
23 августа 2022 г. 14:39
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
20 августа 2022 г. 14:37
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
20 августа 2022 г. 13:09
Продолжается тушение пожара в Сиазани
ФотоПродолжается тушение пожара в Сиазани
20 августа 2022 г. 12:49
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
19 августа 2022 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi