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В украинской армии пропавшими без вести считаются около 7 тыс. военнослужащих

В украинской армии пропавшими без вести считаются около 7 тыс. военнослужащих В Украине по состоянию на апрель 2023 года пропавшими без вести считаются около 7 тыс. военнослужащих, сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.
Другие страны
18 апреля 2023 г. 19:49
В украинской армии пропавшими без вести считаются около 7 тыс. военнослужащих

В Украине по состоянию на апрель 2023 года пропавшими без вести считаются около 7 тыс. военнослужащих.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

"Цифра такая действительно есть, она чуть больше семи тысяч. Мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, они все же пленены", - сказал Котенко в эфире телемарафона во вторник.

Он уточнил, что около 60-65% пропавших согласно статистике живы и находятся в плену.

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