В украинской армии на должность командующего впервые назначена женщина

В украинской армии женщину впервые назначили на должность командующего.

В украинской армии женщину впервые назначили на должность командующего.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в пятницу министр обороны страны Андрей Таран.

На должность командующего медицинских сил ВС Украины назначена Татьяна Остащенко.

"Впервые женщина возглавила одно из командований в Вооруженных силах Украины. Поступательно движемся к построению Вооруженных сил нового образца. Благодаря реформированию армии в соответствии с принципами и подходами НАТО женщины сейчас имеют возможность проходить военную службу на равных началах с мужчинами", - приводит слова Тарана сайт минобороны.