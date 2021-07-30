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В украинской армии на должность командующего впервые назначена женщина

В украинской армии на должность командующего впервые назначена женщина В украинской армии женщину впервые назначили на должность командующего.
Другие страны
30 июля 2021 г. 20:47
В украинской армии на должность командующего впервые назначена женщина
Татьяна Остащенко

В украинской армии женщину впервые назначили на должность командующего.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в пятницу министр обороны страны Андрей Таран.

На должность командующего медицинских сил ВС Украины назначена Татьяна Остащенко.

"Впервые женщина возглавила одно из командований в Вооруженных силах Украины. Поступательно движемся к построению Вооруженных сил нового образца. Благодаря реформированию армии в соответствии с принципами и подходами НАТО женщины сейчас имеют возможность проходить военную службу на равных началах с мужчинами", - приводит слова Тарана сайт минобороны.

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