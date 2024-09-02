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В украинских Сумах по меньшей мере 13 человек пострадали в результате ракетного удара

В украинских Сумах по меньшей мере 13 человек пострадали в результате ракетного удара В результате ракетного удара по областному центру в городе Сумы ранения получили 13 человек, в том числе четверо детей.
Другие страны
2 сентября 2024 г. 06:45
В украинских Сумах по меньшей мере 13 человек пострадали в результате ракетного удара

В результате ракетного удара по областному центру в городе Сумы ранения получили 13 человек, в том числе четверо детей.

Как передает Report, об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Сумской области.

По его данным, было повреждено учебное заведение и по меньшей мере пять пятиэтажных зданий.

Ранее власти Сумской области заявили, что от удара пострадал центр социально-психологической реабилитации детей, расположенный среди жилых домов.

Власти также сообщали, что три управляемые авиабомбы были сброшены на промышленные предприятия в Сумах, в результате работница одного из них получила ранения.

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Версия на азербайджанском языке Sumıya edilən hücumda dördü uşaq olmaqla 13 nəfər yaralanıb

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