Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ В Украине женщинам разрешили служить в армии.

Как сообщает Report со ссылкой на UNİAN, Верховная рада Украины приравняла права женщин к правам мужчин в армии, одобрив соответствующий законопроект.

Согласно документу, для украинок станет доступна служба в армии по контракту, призыв, прохождение и исполнение воинского долга в запасе.

Исключениями являются случаи, которые предусмотрены законодательством по вопросам охраны материнства и детства.

Закон вступит в силу через 10 дней со дня опубликования.