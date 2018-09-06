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    В Украине женщинам разрешили служить в армии

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ В Украине женщинам разрешили служить в армии. 

    Как сообщает Report со ссылкой на UNİAN, Верховная рада Украины приравняла права женщин к правам мужчин в армии, одобрив соответствующий законопроект. 

    Согласно документу, для украинок станет доступна служба в армии по контракту, призыв, прохождение и исполнение воинского долга в запасе.

    Исключениями являются случаи, которые предусмотрены законодательством по вопросам охраны материнства и детства.

    Закон вступит в силу через 10 дней со дня опубликования.

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