Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ В Украине женщинам разрешили служить в армии.
Как сообщает Report со ссылкой на UNİAN, Верховная рада Украины приравняла права женщин к правам мужчин в армии, одобрив соответствующий законопроект.
Согласно документу, для украинок станет доступна служба в армии по контракту, призыв, прохождение и исполнение воинского долга в запасе.
Исключениями являются случаи, которые предусмотрены законодательством по вопросам охраны материнства и детства.
Закон вступит в силу через 10 дней со дня опубликования.
News DepartmentАвтор новости
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