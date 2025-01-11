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В Украине заявили о взятии в плен воюющих на стороне РФ солдат из Северной Кореи

В Украине заявили о взятии в плен воюющих на стороне РФ солдат из Северной Кореи Украинские военные взяли в плен двух северокорейских солдат - стрелка и снайпера,
Другие страны
11 января 2025 г. 18:45
В Украине заявили о взятии в плен воюющих на стороне РФ солдат из Северной Кореи

Украинские военные взяли в плен двух северокорейских солдат - стрелка и снайпера, воюющих на стороне России.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

"Наши бойцы взяли в плен северокорейских военнослужащих в Курской области [РФ]. Двое солдат, хотя и получили ранения, выжили и были доставлены в Киев, где сейчас допрашиваются Службой безопасности Украины.

Это была непростая задача: российские войска и другие северокорейские военнослужащие обычно казнят своих раненых, чтобы стереть любые доказательства участия Северной Кореи в войне против Украины. Я благодарен бойцам 84-й тактической группы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины (ВСУ), а также нашим десантникам, которые захватили этих двух человек.

Как и все военнопленные, эти двое северокорейских солдат получают необходимую медицинскую помощь. Я поручил СБУ предоставить журналистам доступ к этим заключенным. Мир должен знать правду о том, что происходит", - сказал он.

Зеленский уточнил, что один из иностранцев имел при себе российский военный билет, а другой вообще был без документов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkrayna Kurskda Şimali Koreya hərbçilərini əsir götürüb

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