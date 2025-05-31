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В Украине заявили о ежегодной потере до $21 млрд из-за теневых схем

В Украине заявили о ежегодной потере до $21 млрд из-за теневых схем Ежегодно государственный бюджет Украины теряет $19,2 - 21,6 млрд из-за теневых схем, от 30 до 50% экономики страны находится в тени.
Другие страны
31 мая 2025 г. 07:14
В Украине заявили о ежегодной потере до $21 млрд из-за теневых схем

Ежегодно государственный бюджет Украины теряет $19,2 - 21,6 млрд из-за теневых схем, от 30 до 50% экономики страны находится в тени.

Как передает Report со ссылкой на украинскую версию издания Forbes, об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, порядка 30-50% украинской экономики находится в тени.

"Есть отрасли, где более 60% в тени, это основное препятствие для развития экономики", - цитирует Гетманцева издание.

Депутат также отметил, что детенизация экономики может покрыть недостаток средств в бюджете на финансирование потребностей украинской армии. О нехватке средств на армию ранее сообщал депутат Рады Дмитрий Разумков, который оценил дефицит в $12 млрд или 0,5 трлн гривен.

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Версия на азербайджанском языке Ali Radanın komitə sədri: “Ukrayna hər il kölgə sxemlərinə görə 21 milyard dollar itirir”

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