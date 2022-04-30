В Украине заявили о дефиците автомобильного топлива в стране

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в последнее время в стране наблюдается нехватка топлива на заправках.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в последнее время в стране наблюдается нехватка топлива на заправках.

Как передает Report , об этом он написал в Telegram-канале.

"В последнее время наблюдается проблема с топливом на автозаправочных станциях", - написал премьер-министр Украины.

Проблемы с обеспечением топливом обсуждали в пятницу на заседании правительства. Основными причинами дефицита Шмыгаль назвал "уничтожение части инфраструктуры" и остановку Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Глава правительства надеется решить проблему дефицита топлива в течение недели. По его словам, Министерство экономики и Министерство энергетики Украины проводят постоянные консультации с топливными компаниями. "Сегодня правительство приняло изменения к государственному регулированию цен на нефтепродукты, которые позволят в течение семи дней решить вопрос дефицита топлива на АЗС", - добавил Шмыгаль.