    В Украине заявили, что первоначального варианта мирного плана из 28 пунктов больше нет

    Другие страны
    • 24 ноября, 2025
    • 18:28
    В Украине заявили, что первоначального варианта мирного плана из 28 пунктов больше нет

    Советник главы Офиса президента Украины Александр Бевз заявил, что первоначальный вариант мирного плана из 28 пунктов был существенно переработан после переговоров в Женеве.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в соцсети Facebook.

    "Украина обсудила с США каждый пункт предложенного плана. Плана из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует. Часть пунктов была изъята, часть - изменена. Ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции", - написал Бевз.

    Советник главы ОП добавил, что вокруг встречи возникло значительно больше конспирологических выдумок, нежели реальных выводов, подчеркнув, что переговоры прошли конструктивно, несмотря на попытки манипуляций.

    Украина российско-украинская война мирный план
    Лента новостей