В Украине заявили, что первоначального варианта мирного плана из 28 пунктов больше нет
Другие страны
- 24 ноября, 2025
- 18:28
Советник главы Офиса президента Украины Александр Бевз заявил, что первоначальный вариант мирного плана из 28 пунктов был существенно переработан после переговоров в Женеве.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в соцсети Facebook.
"Украина обсудила с США каждый пункт предложенного плана. Плана из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует. Часть пунктов была изъята, часть - изменена. Ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции", - написал Бевз.
Советник главы ОП добавил, что вокруг встречи возникло значительно больше конспирологических выдумок, нежели реальных выводов, подчеркнув, что переговоры прошли конструктивно, несмотря на попытки манипуляций.
