В Украине завершилось голосование на местных выборах

Голосование на местных выборах, которое проходило в воскресенье на Украине, завершилось.

Голосование на местных выборах, которое проходило в воскресенье на Украине, завершилось.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (22:00 бакинское время).

Украинцы выбирали депутатов сельских, поселковых, городских и областных советов, мэров городов, сельских и поселковых председателей. По данным ЦИК, за места в советах разных уровней боролись 224 тыс претендентов, из них 2,6 тыс человек - за кресла мэров 324 городов.

Центризбирком обнародует результаты выборов 6 ноября. В крупных городах, где ни один из кандидатов на пост мэра не набрал более 50% голосов избирателей, 15 ноября состоится второй тур голосования.

Согласно законодательству, в городах с населением от 75 тыс второй тур организуется в случае отсутствия абсолютного большинства голосов у одного из претендентов в мэры. В городах с меньшей численностью населения победитель определяется простым большинством в первом туре.