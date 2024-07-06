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В Украине завершается разработка новой морской стратегии

В Украине завершается разработка новой морской стратегии Украина сейчас работает над новой стратегией морской стратегией страны.
Другие страны
6 июля 2024 г. 22:42
В Украине завершается разработка новой морской стратегии

Украина сейчас работает над новой стратегией морской стратегией страны.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Вскоре эта стратегия будет утверждена на СНБО - сейчас идет финализация ее пунктов. Четко понимаем, что война изменила расстановку сил во всем нашем Черноморском регионе, и российский флот в этой акватории больше никогда не будет доминировать", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что при разработке стратегии они закрепляют интересы страны, учитывают новые технологические возможности Украины и новые отношения с партнерами.

"Украина всегда теперь будет таким государством, которое способно защищать собственные интересы на море, транспортные артерии и интересы наших союзников и партнеров. Я благодарен всем нашим людям, которые это обеспечивают. ВМС Украины, все задействованные оборонные и безопасностные структуры и оборонная промышленность - государственные и частные компании, которые работают ради украинской силы", - отметил глава государства.

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